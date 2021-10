Dalia Durán sobre lo vivido con John Kelvin: “Le deseo lo mejor a los demás”

En una entrevista reciente, la cubana Dalia Durán contó que, a pesar del caso de violencia de género del que fue víctima, siempre le deseará lo mejor al padre de sus hijos, el cantante de cumbia John Kelvin. Asimismo, reveló también que tuvo la oportunidad de leer una entrevista que el cumbiambero ofreció desde el penal, donde se encuentra cumpliendo los siete meses de prisión preventiva que se le impuso en julio de 2021 por los presuntos delitos de violación sexual y lesiones físicas.

Después de toda la difícil situación que le tocó vivir, Dalia contó que ha tomado un espacio para solucionar algunos temas personales y dedicarle todo su tiempo a sus hijos. “Estoy con muchos proyectos, pero sin apresurarme y pensando cada paso que doy. Ahorita todo mi enfoque está en mis hijos, en su estabilidad emocional, la mía y trabajar duro”, señaló.

Afirmó, además, que el episodio de violencia que vivió le ha enseñado mucho para afrontar cualquier situación en el futuro. “John y yo hemos pasado muchísimas cosas y duele, pero todo eso me sirvió para afrontar cualquier situación por más que esté destrozada. Y como digo, no soy la única mujer en este mundo que sale adelante con hijos”, dijo en una parte de la entrevista.

La modelo del programa Porque hoy es sábado con Andrés indicó que poco a poco a vuelto a mostrar su sonrisa, que había perdido tras todo lo sucedido, y aseveró: “Muchos me dicen que les encanta verme sonreír y me hace muy feliz saber que todos están pendientes de mí, de verme feliz y extrañen no verme en la TV. Siempre le deseo lo mejor a los demás. Soy de las personas que brinda amistad, cariño y amor incondicional, no me gusta ser fingida, me muestro tal como soy y por eso es fácil darse cuenta si estoy triste o feliz”.

Como se recuerda, hace unos meses John Kelvin fue acusado de violencia contra Dalia Durán, quien decidió denunciar el hecho ante la justicia peruana. En la actualidad, el cantante de cumbia se encuentra cumpliendo prisión preventiva mientras se le sigue una investigación por violencia física y sexual en el penal de San Juan de Lurigancho.