Angie Arizaga revela que no puede quedar embarazada y explica por qué

Angie Arizaga se pronunció públicamente después de que surgieron fuertes rumores que apuntaban a que estaría embarazada de Jota Benz. Por medio de una entrevista con el programa América Espectáculos, la integrante de los ‘guerreros’ aclaró que no se encuentra en la dulce espera y explicó por qué no está compitiendo en las pruebas de Esto es guerra que requieren de esfuerzo físico.

Con relación a su presunto embarazo, la modelo comentó “Yo quisiera, pero creo que es un proceso, recién tengo nueve meses de relación con Jotita. Entonces, no creo que sea el momento indicado”.

Angie Arizaga y Alejandro Pino en "TikTokers: los rivales". Foto: captura América TV.

Luego añadió que aún no puede quedar en cinta porque “con el tema de mi lumbar es complicado salir embarazada, hay que seguir tratamientos, hacer mucho descanso que, hoy en día, no me lo puedo permitir porque tengo (trabajo con) emprendedores y estoy locutando. Por eso, no, ahorita no puedo optar por la opción de querer ser mamá”.

Angie Arizaga, quien días atrás fue víctima de una pesada broma de Susy Díaz, contó, además, que aún no puede participar de algunos juegos en Esto es guerra por la lesión que tiene en la espalda. “Sigo haciendo terapia”, detalló la chica reality para luego acotar que su recuperación “es un proceso muy lento y tedioso”.

Angie Arizaga: usuarios piden su eliminación de Esto es guerra

Usuarios en Instagram exigieron eliminar a Angie Arizaga de Esto es guerra debido a su poca participación en el reality de América TV.

“Que se vaya Angie, la pobre anda muy lesionada”, “Angie está de adorno y se la lleva fácil, ni a la torta juega” y “¿Qué hace Angie ahí? ¿Por qué no la sentencian?”, fueron algunos de los comentarios contra la ‘guerrera’.