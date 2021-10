Aída Martínez revela que quiere ser madre por segunda vez: “Me gustaría la parejita”

En marzo de este 2021, Aída Martínez dio a luz a su primera hija con Adolfo Carrasco a través de un parto natural en el agua. A partir de ahí, la modelo ha mostrado el crecimiento de su pequeña Ariela en estos últimos meses y, de vez en cuando, pide o se anima a dar consejos sobre maternidad a sus miles de seguidores.

Ahora, la también empresaria reveló que busca convertirse en madre por segunda vez a pesar de que hace pocos meses tuvo a su primera hija. No obstante, Aída no se mostró del todo segura y pidió a las madres que la siguen que le cuenten su experiencia sobre tener hijos muy seguido.

“Hay un tema que me está dando vuelta y vuelta la cabeza, yo sé que tengo un público maternal acá que por ahí me puede ayudar a despejar algunas dudas que tengo. Directo al grano. Quiero ser mamá otra vez, pronto, pero no sé qué tan buena idea, de acuerdo a la experiencia de muchas de ustedes, sea tener los hijos tan seguido”, inició.

“Quizás es mejor dejar pasar el tiempo, no sé, un año, dos años. De por sí a mí me ha costado ser mamá, me gustaría la parejita, me gustaría tener un hombre, sería hermoso para mí. Me gusta la familia numerosa, por mí tendría muchos hijos, pero quizás no esté en condiciones ahora; de hecho, con Ariela es hermoso, pero es un chambón”, añadió en sus historias de Instagram.

De esta manera, Aída Martínez muestra que dejó atrás su más reciente polémica con Magaly Medina y continúa enfocada en su reciente maternidad. Asimismo, la modelo agradeció los comentarios de sus seguidoras, quienes señalaron que finalmente la decisión de tener otro hijo es netamente de ella.