Xoana González se muda a Argentina junto a su esposo: “Vamos a venir a Perú cada dos meses”

Xoana González contó que ha decidido mudarse con su esposo Javier González y sus mascotas a Argentina, donde vive su familia y tiene una casa que estuvo remodelando en los últimos meses. Sin embargo, dejó en claro que tiene planeado regresar a Perú por temas laborales y para recibir su inmueble comprado en Chorrillos.

“Nos vamos este martes con los perros y los gatos. Vamos a venir cada dos meses por trabajo, nos vamos allá a hacer base y regresaremos aquí de visita y a trabajar . (...) La casa en Buenos Aires está quedando hermosa, quiero estar allá con mi familia, todos ya estamos vacunados y nos podemos abrazar”, reveló la modelo a Trome.

Sin embargo, la argentina considera la posibilidad de regresar a Perú cuando le habiliten su nueva propiedad en Chorrillos. “Una vez que nos entreguen el departamento veremos si volvemos”, puntualizó.

El pasado 14 de setiembre, la modelo había contado para las cámaras de Magaly TV que estaba muy feliz junto a su pareja porque habían comprado un inmueble al contado; este estaba valorizado en 250.000 soles y se lo darán en el 2023. Además, detalló que todo fue pagado con las ganancias obtenidas de sus videos en Onlyfans.

“Yo soy súper ahorrativa de toda la vida. Guarden pan para mayo. Yo vivo súper austera, no me importan las carteras, los viajes, siempre fui frontal, directa y sincera con mi vida y manera de pensar. (...) soy responsable de mis actos, de mi dinero, de mi vida. No le hago mal a nadie y no es ilegal”, finalizó Xoana González.