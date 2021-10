Somontano presenta el tema “Los niños”: “Trata sobre vernos vulnerables a nosotros mismos”

Somontano es el nombre artístico que adoptó Diego Chávez al momento de entrar a la escena musical. Meses atrás, el cantante realizó una gira por Colombia gracias al Fondo Ibermúsicas, un programa que impulsa el desarrollo y difusión del talento nacional. Ahora se encuentra trabajando en el lanzamiento de su próximo disco.

El cantante ha forjado una mística muy distintiva en torno a su carrera musical y ha optado por utilizar su apelativo y el de sus canciones solo en minúsculas. El último 30 de setiembre estrenó “los niños” , tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales y narra algunas de las situaciones y dilemas que aquejan a las personas contemporáneas.

Con su marcado estilo propio basado en ritmos del pop alternativo, este single inspirado en una catarsis de experiencias personales y también del círculo íntimo del músico peruano, hace referencia a todos los problemas en común que se presentan en hombres y mujeres de una misma generación. Toda esa inmadurez y distintas circunstancias que viven los ‘niños’, como se refiere sarcásticamente el compositor a este grupo.

- ¿Cómo iniciaste en la música y qué fue lo que te motivó a ingresar a la industria musical?

Yo vengo haciendo música desde que soy chico. A los 14 años ya estaba tocando en bares. A esa edad también comencé a componer, totalmente feo, pero lo disfrutaba. En el 2018, cuando empecé como somontano, me sentí cómodo con las canciones que estaba componiendo y decidí compartirlas. Entonces el primer paso era escoger el nombre, porque el mío era muy común. Decidí ponerme un seudónimo.

- ¿Cómo definirías tu estilo?

En cuestión de sonido es difícil definirlo. De adolescente era muy rockero, pero como en el 2016 me aburrí y comencé a investigar la industria mundial, música más moderna con instrumentos virtuales. Me encantó.

Hasta ahora mi estilo creo que se ha desarrollado dentro del sync-pop, pero el año pasado comencé a enfocarme en los ritmos urbanos, así que he tratado de integrarlo en mi música.

- Realizaste una gira por Colombia gracias al Fondo Ibermúsicas, ¿cómo fue esa experiencia?

He aprendido muchísimo. Bueno, el aprendizaje viene del lado que me pasaron cosas súper chéveres. He conocido gente increíble, he aprendido sobre cómo funciona la industria de la música en Colombia, un lugar que tiene importantes estrellas de la música.

Es una diferencia muy grande con Perú, acá la industria está en modo muy bebé. Además de eso, también allá trabajan mucho y siempre colaboran, hay apoyo entre los artistas. Todo es muy orgánico y natural, eso ayuda a que la música se sienta real.

- ¿Cómo se sintió volver a los escenarios con público y en un país extranjero? ¿Sentiste el cambio de ambiente?

Fue precioso, la energía de la gente siempre va a ser linda. Yo estaba un poco desanimado porque perdí el material que había trabajado y que tenía en mi USB, pero después de tocar me sentía descargado de este peso que tenía encima. Pude disfrutar del resto de música y de personas muy talentosas. Fue algo gratificante y me encantaría volver.

- Cuéntame sobre el tema “Los niños” y sobre el concepto detrás de la canción

“Los niños” es la ultima canción que compuse para el disco. La escribí en Medellín y es un poco sarcástica de alguna manera. Es como tratar de hablar de las personas de mi edad o adultos en general cuando tomamos decisiones inmaduras. La canción trata sobre vernos vulnerables a nosotros mismos y entender que tenemos esta parte de oscuridad dentro.

- Próximamente también sacarás un disco, ¿qué es lo que estás preparando para tus seguidores?

Estoy definiendo la fecha exacta del lanzamiento del disco, está planeada para la última semana de octubre. También algunas sorpresas que saldrán en plataformas digitales, que ponen en contexto todo el concepto del disco. No quiero revelar mucho.