Samuel Suárez revela que Karen Dejo lo bloqueó de WhatsApp: “No entiendo por qué”

Durante los últimos días ha sido muy comentado el intercambio de palabras entre Samuel Suárez, fundador de la página de espectáculos Instarándula, y la modelo Karen Dejo, luego de que esta sintiera que el exreportero de televisión se burló de su salida de Esto es guerra.

“Entiendo tu trabajo de periodista y jamás me he metido, nunca he intervenido y nunca he impedido que hables de mí, pero burlarse, no estoy de acuerdo. Sentí que te burlaste de mi salida (de Esto es guerra) y eso me dolió”, sostuvo Karen a través de su cuenta de Instagram.

A pesar de que el conductor le aclaró a la modelo que no fue su intención burlarse de ella, el tema parece no haberse cerrado allí y muchos internautas continuaron preguntándose cómo quedó la situación entre ambos.

Es por ello que uno de los seguidores de Instarándula le consultó a ‘Samu’ por su relación actual con Karen Dejo. “‘Samu’, ¿y Karen te bloqueó o sigues siendo amigo de la intensa de Karen?”, se leía en la caja de preguntas.

“Me bloqueó de WhatsApp, no entiendo ni por qué”, respondió el conductor. “Ya le dije, ya estamos lo suficientemente grandecitos como para solucionar estas cosas. Me llamas, si me contestaras también sería bueno”, manifestó Suárez para la ex chica reality.

Siguiendo con la pregunta sobre Karen Dejo, otro usuario le consultó al exreportero cuántas figuras del espectáculo lo habían bloqueado.

“Varios, varios, hay algunos que tienen correa, otros que no, pero todos en el fondo me detestan, así me pelen el diente y me digan a veces ‘Amigo, ¿cómo estás?’. Hipócritas todos, recontra falsos”, dijo ‘Samu’ entre risas.