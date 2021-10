Renata Flores es reconocida por YouTube con publicación en Instagram

El indudable talento de la cantante peruana Renata Flores ha sido visto y celebrado por YouTube, el gigante mundial de distribución de video. La joven ayacuchana es un referente de la fusión de música andina, rap y pop . Mediante sus canciones, la artista transmite en quechua mensajes de lucha contra la discriminación y violencia de género. Esto ha sido reconocido y compartido por la plataforma en Instagram.

La cantautora busca la valoración de la cultura andina. En conversación con La República, ha hablado sobre su rol en ser parte de este cambio:

“Me siento como si tuviera una gran responsabilidad. Ese reto de seguir visibilizando nuestra cultura, el quechua y todo lo que mis abuelitas me transmiten me inspiran mucho. Me llena y motiva a seguir mostrándolo a las personas”, declaró.

El 11 de octubre, YouTube reconoció y celebró el trabajo de la joven artista al dedicarle un espacio en su grilla de Instagram. Subieron una foto de Renata y un extracto del video musical de su canción “Francisca Pizarro”.

“Renata Flores está trayendo la música y estilo quecha al mundo”, escribió la red social como descripción de la publicación sobre la peruana.

YouTube comparte el talento de la peruana Renata Flores. Foto: captura de Instagram/YouTube

El canal de YouTube de Renata está cerca a alcanzar los 100.000 suscriptores. El video más exitoso es su cover de “The way you make me feel” de Michael Jackson, interpretado en quechua. De sus canciones originales, una de las la producciones audiovisuales más recientes es de la canción “María Parado de Bellido”, que tiene poco menos de 500.000 reproducciones.

Renata colocó una captura de pantalla del perfil de YouTube en su cuenta de Instagram y celebró su logro. “YouTube, estoy muy feliz. ¡Mi corazón!”, escribió la cantante ayacuchana como descripción de la imagen.