Rauw Alejandro y Rosalía protagonizan cándido beso en TikTok

Rauw Alejandro y Rosalía han demostrado que están más enamorados que nunca, pese a que ninguno de los dos ha salido a confirmar su relación. Sin embargo, las publicaciones en sus respectivas redes sociales confirmarían que comparten momentos de felicidad. Para sorpresa de sus seguidores, el puertorriqueño compartió en TikTok un video donde se le ve darle un apasionado beso a la española.

En las imágenes, se puede ver a ambos artistas dentro de un vehículo donde los dos participan de un juego de manos que culmina cuando el puertorriqueño la lleva hacia él y la intérprete de “Con altura” le da un beso.

“ Aquí con mi reina y show número 43 CHECKKK!! ”, escribió el cantante junto al clip publicado, el último domingo 10 de octubre, ya que el artista se encuentra en una serie de presentaciones en España.

Los seguidores de ambos artistas han quedado sorprendidos, ya que es el primer beso que han publicado en las redes sociales. “Me devolvieron la fe en el amor”, “No me lo puedo creer”, “Ay, no me muero”, fueron algunos comentarios que escribieron los cibernautas en la cuenta de Tiktok del puertorriqueño.

El pasado 25 de setiembre, la cantante Rosalía recibió su cumpleaños número 28 en compañía de su familia y compartió unas fotografías de su celebración. En dos de las imágenes, aparecía abrazada y acurrucada con el cantautor Rauw Alejandro.

Otra de las publicaciones que afirmarían su romance fue con un divertido video publicado por la española donde ambos bailan en pijama y estiran sus brazos para formar un corazón por encima de sus cabezas.