Olinda Castañeda evitó hablar del compromiso de Jackson Mora y Tilsa Lozano

Olinda Castañeda fue consultada sobre la mediática pedida de mano de Jackson Mora a Tilsa Lozano, quien aprovechó su segundo aniversario con la jurado de Reinas del show 2 para sorprenderla con la propuesta de compromiso. Al respecto, la modelo y bailarina evitó dar declaraciones sobre el tipo de relación que tiene su expareja.

Mujeres al mando obtuvo las declaraciones de la exfigura de Recargados de risa. Si bien no habló del boxeador, dejó en claro que no le interesa saber nada de él.

“No tengo nada que opinar, nada que decir absolutamente”, dijo Castañeda. La reportera le preguntó si le deseaba lo mejor, a lo que ella reiteró su posición de no hablar del pugilista.

“No, no. En verdad, prefiero no opinar (...) Estoy casada con el hombre de mi vida, ¿para qué voy a estar hablando de otras personas? No necesito hablar de nadie. Como puedes ver, estoy alejada de la televisión ya bastante tiempo”, sentenció Olinda.

En 2019, la modelo terminó su relación con Jackson Mora. A finales del mismo año y, tras meses disfrutando su soltería, el luchador fue visto con Tilsa Lozano en un club al norte de Perú.

Olinda Castañeda se convierte en consejera espiritual

En una entrevista, Olinda Castañeda reveló que dejó de lado las cámaras de televisión para convertirse en consejera espiritual cristiana. La joven contó que está “muy tranquila” llevando cursos con su esposo, con quien está a punto de casarse.

“Después de tantos tropiezos que tuve en mi vida, de errores que cometí en el pasado, conocí a Dios y dije que me gustaría muchísimo ayudar a pensar (a las personas) que han pasado lo mismo que yo, y que puedan entender que lo único cierto es la ‘palabra’. No es fácil cuando uno decide casarse, hay parejas que piensan que la solución está en el divorcio, pero para Dios no existe el divorcio”, relató.