Nilver Huarac: “Me enteré por los medios que Pamela Franco estaba en Puro Sentimiento”

Nilver Huarac se enlazó en vivo con América hoy para hablar sobre Pamela Franco, quien es la nueva integrante de Puro Sentimiento. La entrevista se terminó convirtiendo en un cruce de palabras entre el fundador de Alma Bella y Christian Domínguez, pareja de Franco y dueño de la agrupación femenina a la que actualmente pertenece la bailarina.

El empresario contó que la actitud de Pamela Franco empezó a cambiar cuando ella inició su relación con el conductor. “La cosa es totalmente clara. Christian Domínguez fungió de manager de Pamela Franco apenas la conoció. Él lo sabe perfectamente . Cuando estaba en Alma Bella, yo tenía que hablar con Christian”, dijo.

Asimismo, Nilver Huarac señaló que no tiene problema alguno en que su extrabajadora se haya ido a otra orquesta, pero le molestó que ella no fuera sincera con él sobre sus intenciones de apartarse de Alma Bella.

“ Ella puede estar en cualquier otro grupo, se puede desarrollar donde quiera, pero lo mejor sería es que se vaya con la puerta grande ”, añadió.

Ante esto, Janet Barboza le consultó si era cierto que él se enteró por la prensa que Pamela Franco era la nueva integrante de Puro Sentimiento.

“ ¿Significa que te enteraste por los medios que Pamela Franco estaba en Puro Sentimiento? , ¿Cómo es que termina tu relación con ella?”, consultó la conductora de América hoy.

“Yo con Christian ya no conversé más. Me enteré por los medios que Pamela ya estaba integrando Puro Sentimiento. Eso es lo que me mortificó , tal vez un poco de cortesía (para que anuncie personalmente su salida de Alma Bella). Los gestos son tan importantes en la vida”, relató Nilver Huarac.

Las declaraciones de Nilver colmaron la paciencia de Christian Domínguez, quien señaló que el empresario abandonó a Pamela Franco durante la pandemia.