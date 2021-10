Miss Perú 2021: ¿quién es Yely Rivera, la peruana que nos representará en el Miss Universo?

La final del Miss Perú 2021 tiene nueva reina. Se trata de la modelo peruana Yely Rivera, quien se ha convertido en la sucesora de Janick Maceta y nos representará en la próxima edición del Miss Universo. Pese a que posee una amplia experiencia en la pasarela, poco se sabe sobre su profesión, sus hobbies y su aparición en los medios nacionales.

Conoce el antes y después de la joven que llegó como retadora al concurso de belleza y ahora busca superar el papel que tuvo Janick Maceta en el Miss Universo.

Yely Rivera ganó el Miss Perú 2021. Foto: Instagram

Yely Rivera ganó el Miss Perú 2021

Yely Rivera, ganadora del Miss Perú 2021, se impuso ante Mei Azo (segunda finalista), Camila Escribens, Danna Cassimiro, María Fernanda Bernaola y Maryori Morán. El jurado estuvo conformado por Natalie Glegoba, Miss Universo 2005; Michelle McLean, Miss Universo 1992; Gisselle Reyes, preparadora internacional de Reinas y Nika Rosandic, missóloga croata.

Yely Rivera: edad, familia y carrera profesional

La nueva Miss Perú, Yely Rivera, tiene 27 años de edad. Es hermana de la Miss Perú 2019, Kelin Rivera. Ha estudiado la carrera profesional de administración y marketing. Es gerente en una empresa dedicada al desarrollo y crecimiento personal.

Yely Rivera ganó el Miss Perú 2021. Foto: Instagram

¿Cuál es el propósito de Yely Rivera en el Miss Perú?

Desde su historia, Yely Rivera busca inspirar a otros y enseñarles a nunca bajar la guardia, luchar por sus ideales y alzar la voz a favor del cambio. Su principal propósito durante su reinado es crear una ONG que ayude a niños y adolescentes a desarrollarse de manera personal y profesionalmente para que se liberen de todas las vivencias negativas del pasado y puedan ser personas de éxito.

Miss Perú 2021 final: ¿qué dijo Yely Rivera en la entrevista?

La ganadora del concurso confesó que el Miss Perú le permitió mostrarse tal como es. “Fue un reto por el tiempo, no tenía experiencia, y cuando me dieron esta oportunidad me permití ser yo”, expresó Yely Rivera.

Yely Rivera: Instagram y fotos

Yely Rivera cuenta con más de 17.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Allí, comparte imágenes de las sesiones fotográficas que ha realizado y de sus viajes a diferentes partes del mundo.

Yely Rivera ganó el Miss Perú 2021. Foto: Instagram

Miss Perú: Yely Rivera fue cantante de cumbia

La nueva reina del Miss Perú 2021 incursionó en la cumbia como cantante de la agrupación femenina Leydi, que estuvo integrada por cuatro jóvenes y se lanzó a la industria musical a mediados del 2019.

Miss Perú 2021: Yely Rivera fue cantante de cumbia. Foto: Instagram

Yely Rivera apareció bailando en programas de televisión como El reventonazo de la Chola para promocionar al grupo. Sin embargo, ella y sus compañeras no sacaron nuevas canciones desde ese entonces.