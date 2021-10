Mirella Paz triste porque olvidó su celular en taxi: “Llamo y no me responden”

Mirella Paz apareció en redes sociales para contarles a sus seguidores de Instagram que había perdido su celular en un taxi, el domingo 10 de octubre. Por medio de historias de Instagram, la exconductora del programa Mujeres al mando reveló que el fruto de su trabajo se fue de un momento a otro. De acuerdo, a la ex Miss Perú su equipo se trataría de un Iphone Pro, el cual dejó por apuro en el medio de transporte.

“Me olvidé mi teléfono en el taxi. Lo llamo, no me responden o me cuelga el taxista. Mi sacrificio, mi vida se fue, no sabes lo triste que estoy”, contó. La artista también indicó que necesita recuperar su teléfono para seguir con sus proyectos. “ Estoy súper triste porque es mi herramienta de trabajo. Mis contactos, mi chamba, mis fotos ”, lamentó.

La modelo, quien expresó que tuvo que usar el equipo de su mamá para cumplir con sus actividades, manifestó su molestia en las redes cuando un grupo de usuarios le decía que por qué no se compraba otro.

“De hecho, hay mucha gente que me escribe ahorita y me dicen que tengo dinero para comprarme hasta 4 Iphone, eso es mentira, yo no soy millonaria, yo no tengo un trabajo fijo en dónde me puedo dar el gusto de comprar un iPhone 12 Pro, iPhone 13, o un Samsung o un Huawei”, respondió.

El pasado 2 de octubre, Mirella Paz junto a Shantal Oneto y Susan Prieto se presentaron en el programa de Porque hoy es sábado con Andrés, donde el conductor sorprendió a todos al contar que apoyó a las tres cantantes con el objetivo de crear un grupo de trabajo para que viaje junto a él a México.