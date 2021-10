Lyn May ‘explotó’ tras las declaraciones de Niurka: “No conozco a esa señora”

Lyn May, una de las famosas mexicanas del espectáculo, causó revuelo al sugerir el uso del botox en sus redes sociales. “Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo, corazones”, escribió en un post.

Al enterarse de esta noticia, Niurka Marcos se mostró en total desacuerdo de incentivar el uso de procedimientos estéticos muy invasivos. Sin embargo, aceptó que en algún momento se realizó algunas cirugías.

“Yo me hecho tratamientos y los he exhibido en mis redes sociales. Como pueden ver, yo tengo todos los movimientos (de la cara), arruguitas naturales de cualquier ser humano” , comentó la actriz cubana.

Al ser consultada Lyn sobre las declaraciones de Niurka, se molestó y aseguró que ella solo conocía a famosas como Cher y Nicki Minaj. “Yo no conozco a esa señora, por favor. No le voy a decir nada a alguien que no conozco”, continuó ofuscada.

PUEDES VER Lyn May afirma que ya no está embarazada: la actriz de 68 años perdió a sus gemelos

“Que digan lo que quieran. Cher y Nicky Minaj me quieren mucho y las voy a ver en dos semanas, en Las Vegas”, manifestó.

Lyn May reveló que tendrá una serie autobiográfica

En febrero de este año, se reveló que la vida de la mexicana iba a ser llevada a la pantalla chica a través de una serie autobiográfica. En el audiovisual, se conocerán las relaciones sentimentales que tuvo con personajes de poder en la política. Además, de sus experiencias en el medio de los cabarets.

Lyn May, fue una de las vedettes más populares en los años 60 y 70 en México. Sin embargo, la bailarina confesó que tuvo una vida difícil.

“Abusan porque una es joven, porque una es inexperta. Me inyectaron aceite de comer, de guisar, de bebé. O sea, te dicen que es colágeno, pero no es colágeno. Ellas, por sacarte dinero, te dicen que es de lo mejor, pero no lo es”, recordó para el programa de Azteca Uno.

PUEDES VER Lyn May responde a quienes critican y dudan de su embarazo