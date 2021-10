Rodrigo de la Serna: “El humor es algo que siempre nos salva”

En conversación con La República durante la antesala a la entrega de los premios Platino 2021, el actor argentino Rodrigo de la Serna cuenta lo difícil que fue rodar La casa de papel durante la pandemia. Además, desde una mirada crítica y a la vez compasiva hace un análisis de Palermo, su personaje en la serie que en diciembre estrena la segunda parte de su quinta y última temporada.

Tus compañeros de La casa de papel, Itziar Ituño (Lisboa) y Darko Peric (Helsinki), han dicho que eres un ‘dulce de leche’ y un ‘bálsamo’ en el elenco. ¿A qué se refieren? ¿Eres el bromista del grupo?

(Risas) Bueno, tengo que reconocer que todos los compañeros y compañeras del elenco nos queremos mucho. Fue un rodaje muy intenso, muy duro, que requería de mucha demanda física y mental, fue una guerra… fue filmar una guerra durante diez meses a puertas adentro. Salías del rodaje y había una guerra afuera, porque lo de la pandemia fue eso, todos lo veíamos así. Pero uno se siente muy afortunado de poder trabajar en lo que te gusta y entre toma y toma me encantaba subirme la moral y también a los demás. Todos los hacíamos. El humor es algo que siempre nos salva.

Escena. Con Pedro Alonso y Álvaro Morte. Foto: difusión

¿Con qué parte de la personalidad de Palermo no coincides y con qué parte sí?

No coincido con la manera en la que él entró en el grupo en la tercera temporada. Hay una sensación como que el fin justifica los medios, que el plan que se crea en sí, justificaba todo tipo de tropelías y medidas autoritarias de Palermo, y yo no estaba de acuerdo con eso. Por más dañada que esté tu alma o tu corazón o tu espíritu, tienes que tener un poquito de empatía. Evidentemente, Palermo es un hombre muy dañado, vaya usted a saber qué madre tuvo por esa misoginia que tiene y que es algo muy patético. Eso no lo comparto. Pero sí comparto el resto. Es una persona muy sensible, muy dolida, se le puede entender también, pobre muchacho.

Ciertamente, ha amado mucho a Berlín (Pedro Alonso) y no ha sido correspondido. ¿Crees que ha sido importante que se haya tocado su historia y el tema de la homosexualidad en la serie? ¿Qué piensas de eso?

Yo pienso que sí, es algo que ya no es tan incómodo de hablar. El amor entre dos personas del mismo sexo es algo que por suerte se puede hablar sin tabúes ni complejos. Pero los complejos los tenía Palermo, yo creo que él no se permitía del todo su condición y en algún lugar eso le dolía. Y la misoginia también tiene que ver con no reconocer su motor femenino y eso le dolía mucho también. Y sí creo que fue importante tocar estos temas en la serie como tantos otros.