Josimar se queda en Estados Unidos hasta 2022: “Estoy con la agenda apretada”

Josimar reapareció este lunes 11 de octubre en el programa En boca de todos. Durante una entrevista virtual desde Estados Unidos, el cantante habló sobre su carrera como solista y reveló que se quedará a vivir en dicho país hasta al próximo 2022. El intérprete de “La protagonista” realizó este anuncio a solo días de conocerse que su expareja María Fe Saldaña está embarazada de él.

En medio de la conversación, Tula Rodríguez intentó que el artista diera detalles sobre el vínculo con la mamá de su futura hija; sin embargo, el cantante evadió el tema por completo.

Se trata del cuarto hijo de Josimar. Foto: composición

“La letra de tu tema ‘No me canso‘ habla de un amor que se fue, pero que nunca se apagó ¿Tú te identificas?”, preguntó la conductora. A su turno, el salsero respondió: “Esta canción la escribí tres años atrás. Hay muchas que todavía tengo que sacar... ya con los meses”.

Tras ello, Josimar Fidel Farfán detalló que permanecerá en Estados Unidos unos meses más hasta que logre concretar sus proyectos musicales pendientes. “Me quedo, por lo menos, hasta el otro año. Estoy con la agenda bien apretada, voy a salir el 17 en el Monitor Music Awards. He grabado un tema con Oscar D’León, con Luis Alberto ‘El canario’. Gracias a Dios, estamos bien, las cosas me están yendo bien”, detalló el exnovio de María Fe Saldaña.

María Fe Saldaña rechaza casarse con Josimar

El lunes 11 de octubre, Amor y fuego hizo público un impactante video, en el que, durante una llamada telefónica, María Fe Saldaña revelaba que Josimar vendría a proponerle matrimonio y que ella lo rechazaría.

“Él dice que va a venir de Estados Unidos a casarse conmigo. Yo no sé con quién se va a casar, con mi alma, porque yo no me voy a casar con él”, se le escuchaba decir a la joven, quien espera un bebé.