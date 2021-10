Jessica Newton desmiente no haber apoyado a Lesly Reyna: “Fui la primera, lamento lo haya olvidado”

Jessica Newton le respondió finalmente a Lesly Reyna. La modelo brindó declaraciones luego de escuchar unos audios en los que la directora del Miss Perú 2021 conversa con su homóloga del Miss Eco Internacional sobre su participación en el certamen.

“Si tú decides que ella no merece ir, te apoyaré, porque con ese comportamiento, ella no puede ser una de tus finalistas, ella no puede ser una de tus reinas” , se le escuchó decir a Newton.

Tras enterarse de ello, la comunicadora quedó impactada y no supo cómo reaccionar. “Cuando escuché los audios, sí, me sorprendí, me quedé congelada. No sabía que estaba yendo a un concurso en el que no iba a clasificar para nada. Sí, me dolió bastante, fue una puñalada. Yo sí la quería de verdad, pero al parecer ella no (a mí)”, reveló en Amor y fuego.

Sin embargo, Jessica Newton manifestó su incomodidad y dijo que la modelo sabía la verdadera razón por la cual no ganó la corona.

“ No creo que Lesly haya sido maltratada por su opción sexual (…) Cuando Leslie hizo un video bastante comprometedor con su pareja actual, eso llegó a la organización y obviamente sancionó el video como lo sancionaría cualquier organización internacional”, dijo Newton en la conferencia de prensa del Miss Perú.

Asimismo, añadió que quedaban dos opciones: retirarla y prohibirle que vaya a un certamen internacional o darle la oportunidad de llevar la banda de Perú aún sabiendo que por sus propios actos se había descalificado. ”Converse con ella en su momento y lamento lo haya olvidado”, agregó.