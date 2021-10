Instagram elimina foto de Ozuna y su esposa en el baño por incumplir normas de bullying o acoso

El domingo 10 de octubre, el puertorriqueño Ozuna publicó en Instagram una fotografía en la que aparece con su esposa, Taina Marie Meléndez, en el baño. No obstante, pasado unos minutos, la red social eliminó la imagen y le envió una notificación por infringir sus normas comunitarias sobre acoso o bullying.

“Qué tiene de malo una foto así con mi esposa, Instagram” , se preguntó el intérprete de “Criminal” y “Caramelo”.

10.10.2021 | Post de Ozuna sobre el mensaje que le envió Instagram por la foto con su esposa Taina Marie Meléndez. Foto: captura Ozuna / Instagram

Siguiendo las recomendaciones dejadas por sus seguidores, Ozuna volvió a publicar la imagen con su esposa, en la que ambos aparecen sentados en el sanitario.

“Si no se van a amar así mejor no se amen” , escribió como leyenda el artista conocido como el ‘Negrito Ojos Claros’.

10.10.2021 | Ozuna volvió a publicar la foto con su esposa Taina Marie Meléndez. Foto: captura Ozuna / Instagram

Ozuna y Taina Marie Meléndez mantienen una relación desde hace nueve años, y tienen dos hijos juntos. El exponente de reggaetón siempre se mostró agradecido con su esposa por apoyarlo en su carrera musical desde sus inicios.

“Trabajo por mis hijos, por mi esposa que me aman en cualquier circunstancia; están conmigo siempre y nunca no me han abandonado, en cualquier momento, cuando no tenía nada”, dijo Ozuna en un video que publicó en Instagram en enero del 2020.

Si bien el artista urbano se refiere a Taina Marie Meléndez como “su esposa”, fue en ese preciso video en el que le pidió que se casara con él.

“Lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hacer rato, pero estaba esperando un momento especial. Le pedí matrimonio porque yo quería casarme”, afirmó.