Greysi Ortega revela que sufre desorden alimenticio tras realizarse banda gástrica

La presentadora televisiva Greysi Ortega confesó este 11 de octubre para el programa de Magaly TV, la firme que sufre de un desorden alimenticio. Este inició luego de someterse a una operación quirúrgica para adelgazar. Tras realizarse la banda gástrica, la hermana de Milena Zárate contó que no soportaba sus alimentos.

Greysi explicó en un reportaje del programa de Magaly Medina que ella buscaba adelgazar. La actriz confesó que sufrió de pérdida de cabello, tenía el hígado graso y retenía líquidos. En febrero de este año se sometió a la intervención quirúrgica, tras notar los efectos que otras personalidades de la farándula peruana mostraron.

“Si ellas pueden, ¿por qué yo no puedo?”, cuenta Greysi sobre lo que pensó. Luego de realizarse banda gástrica perdió 33 kilos.

Aclaró que erróneamente optó por no continuar con el procedimiento postoperatorio. “La propia nutricionista, la que creía que todo lo podía hacer era yo. Mi psicóloga, mi nutricionista, mi enfermera”, declaró.

La influencer explicó que sentía que no podía soportar lo que comía. “Yo misma iba a vomitar porque no quería tener nada en mi estómago. Me molestaba”, confesó.

Precisó que podía desayunar “medio pan con un vaso de jugo de naranja o de fresa, pero el jugo era solo la mitad del vaso”. Para almorzar y cenar solo podía tomar tres o cuatro cucharadas de sopa. “Llegó un momento en que para mí se volvió una rutina vomitar”, agregó.

En el reportaje se informó que ella ahora trabaja de la mano de una nutricionista, mejorando su salud con apoyo profesional.

En declaraciones para La República, la psicóloga Karina Segura Nuñez precisó que los pacientes diagnosticados con trastornos alimenticios se ven afectados a nivel mental al punto en que llegan a tener una “distorsión del pensamiento sobre la comida”.

Comentó que existen múltiples patologías que terminan en la “alteración del acto de ingerir alimentos”, como la anorexia, bulimia, ortorexia y vigorexia.