Gino Assereto sobre Jazmín Pinedo: Le pedí matrimonio, pero cometí un error en adelantarme

Gino Assereto se presentó en En boca de todos para hablar sobre Jazmín Pinedo, quien en redes sociales contó a sus seguidores que nunca se casó con él porque la “estafó” con el cuento de la boda. El modelo aseguró que respeta la posición de la mamá de su hija y aceptó que cometió un error en haberle pedido la mano sin antes estar seguro de sus verdaderos sentimientos e intenciones con la exconductora de televisión.

“Yo respeto mucho lo que la ‘China’ pueda pensar. Yo no tengo nada que hablar, pero no lo comparto (la forma en cómo bromeó su expareja). Yo cometí un error. Sí, pedí matrimonio, pero no voy a hablar a detalle porque creo que no es el momento. (...) Cometí un error, quizá, de adelantarme a algo . Quizá fueron las emociones, pero sí es algo que lo he pensado”, contó Gino Assereto a los conductores.

Asimismo, el ex chico reality contó que a Jazmín Pinedo le pidió matrimonio hace 6 años y se disculpó con ella por haber roto el compromiso.

“Eso fue hace 6 años (la pedida de mano). Ella no es culpable de nada. Yo, igual, si esas palabras son profundas, le puedo pedir disculpas, no quise ocasionar eso. Le deseo lo mejor, siempre se lo he deseado”, expresó.

Como se recuerda, a inicios de agosto, Jazmín Pinedo contó en Reinas del show que su separación de Gino Assereto fue una de las experiencias más dolorosas que le tocó vivir.

“Cuando nosotros decidimos terminar la relación, sí fue una decisión bien dolorosa. A muchas mujeres les avergüenza decir que se separaron, pero no tiene nada malo, lo que debería darnos vergüenza es la forma en que se separan”, comentó aquella vez.