Evelyn Vela responde sobre amistad con Melissa Klug: “Amigos de televisión tengo un montón”

Un reportero de Magaly TV, la firme se infiltró en un en vivo de la bailarina Evelyn Vela para conocer cuál es su situación actual con Melissa Klug, realizando un comentario para que ‘pise el palito’: “No te invitaron al cumple de la chama y Melissa puso que no eres su mejor amiga” , dijo.

No pasó mucho tiempo para que Vela respondiera. “Comenzando que las mejores amigas fueran mañana, tarde y noche, ya no paro con ella; definitivamente no es mi mejor amiga porque yo ya tengo mi vida, estoy felizmente casada. Eso de mejores amigas son estupideces, no sé dónde habrá puesto ella que no soy su mejor amiga, pero yo ya lo puse hace tiempo”.

Magaly Medina se impactó y dijo que se le escuchaba con resentimiento, ya que el no ser invitada al cumpleaños ni despedida de la ‘chama’, quien es casi parte de la familia Klug e incluso ayuda con la crianza de sus hijos, significa que han ido por diferentes caminos.

La conductora de espectáculos también comentó que estar casado no significa estar encerrado y olvidarse de las amistades. “ Qué, y cuando uno está casado, ¿ya no puede tener amigas?, yo no sabía eso; se supone que uno no pierde su libertad , ¿de eso no trata el matrimonio? O es un status diferente donde uno se aísla de la sociedad”, añadió.

En otra parte del video, la empresaria le pide a sus seguidores que le pregunten sobre sus verdaderas amigas en un tono un tanto molesto. “Háblame de Marisol, Leyla Chihuán que son mis mejores, por favor. Amigos de televisión tengo un montón, pero amiguitos contaditos con la mano”.

Recordemos que Evelyn Vela se casó a principios de año con su pareja Valery Burga en el Parque de la Amistad, evento al que no pudo acudir la ‘Blanca de Chucuito’ por problemas familiares. “Es su matrimonio con el amor de su vida. ¡Qué lindo! Cuánto habría dado por estar en ese momento con ella, pero tenía que asistir a mi abuelita”, comentó. Hasta ese momento no se evidenciaba un posible distanciamiento entre las dos empresarias.