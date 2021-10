El poder del amor: Shirley Arica se acerca a la ruta final del reality show

Shirley Arica sigue dando la hora en el famoso reality show El poder del amor. A lo largo de los capítulos se ha visto cómo ha logrado conectar con diferentes participantes. El último joven con el que se relacionó la modelo es el actor Sebastián Tamayo. Los conductores de Amor y fuego comentaron que la influencer piensa ganar el reality “repartiendo besos a todos sus pretendientes”.

“La verdad que sí, que me encantas, la exclusividad es importante (…) Después de dos meses es la primera vez que me dices que te gusto; si conoces mi lado dulce, las cosas pueden ser muy lindas” , le comentó el colombiano mientras conversaban para ver si podrían convertirse en una pareja ‘exclusiva’.

Por otro lado, ‘la chica realidad’ es una de las pocas participantes que queda dentro de la lujosa casa en Turquía, pues hasta el momento cinco integrantes femeninas han sido eliminadas. La única forma para permanecer es siendo elegido por el público como favorito; el premio final es la suma de $15.000.

PUEDES VER El poder del amor: Shirley Arica llora tras recordar llamada con su mamá

“Este colombiano está más churro”, comentó Rodrigo González. Incluso Gigi Mitre lo comparó con el ex chico reality Sebastián Lizarzaburu. Los conductores de Amor y Fuego indicaron que no creen que este romance duré después de que termine el programa emitido por Telemundo.

Por qué Shirley Arica lloró en el reality show El poder del amor

Al ser consultada por su relación con el colombiano Sebastián Tamayo, la modelo no pudo contener sus lágrimas, pues relató que conversó con su madre para pedirle consejos respecto a sus experiencias en el programa.

“Estoy pasando por unos momentos complicados, bastantes, y normalmente no hablo mucho con mi familia, pero hace unos días decidí conversar con mi mamá y le comenté un poco sobre las cosas que me están pasando, de lo que me cuesta abrirme, de cómo me siento al llegar y estar sola en el cuarto”, comentó Shirley Arica.

Por lo que, es gracias a los consejos de su madre que decidió darse una oportunidad en el amor y ver qué puede pasar con el modelo en las siguientes semanas.