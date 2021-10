El poder del amor: Shirley Arica llora tras recordar llamada con su mamá

La última edición de El poder del amor tuvo un momento conmovedor protagonizado por Shirley Arica. Tras ser consultada por la relación que parece estar iniciando con el colombiano Sebastián Tamayo, la modelo no pudo contener las lágrimas, pues relató delante de todos los participantes que buscó consejos de su madre respecto a sus experiencias en el reality.

“Estoy pasando por unos momentos complicados, bastantes, y normalmente no hablo mucho con mi familia, pero hace unos días decidí conversar con mi mamá y le comenté un poco sobre las cosas que me están pasando, de lo que me cuesta abrirme, de cómo me siento al llegar y estar sola en el cuarto”, comenzó contando la modelo.

Arica rescató los sabios consejos que le dio su progenitora y reveló que gracias a ellos decidió darse una oportunidad para buscar una relación más seria con Sebastián.

“Me dio muchos consejos, la escuché bastante, y bueno, decidí dejarme llevar por lo que a veces siento o pienso. Estoy siendo yo. Sí tengo miedo de un montón de cosas porque obviamente he sufrido muchísimo, pero si las cosas se dan, chévere y si no, bueno, lo intenté”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que la conversación con su madre le será útil para mejorar su forma de relacionarse con todas las personas que la rodean.

“Creo que fue muy importante esa llamada y todo lo que hablamos esa noche para tratar de abrirme más no solo con Sebastián, sino con la gente, aprender a escuchar y a preguntar ‘¿Cómo estás?’ o un ‘Qué tal, soy...’, soy un poco cerrada con mis sentimientos”, afirmó Shirley.