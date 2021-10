Critican a Caeli por la forma en que saludó a Christian Nodal frente a Belinda

Christian Nodal y Belinda se han convertido en la pareja del momento en todo México, sus seguidores ansían el momento en que lleguen al altar. Recientemente, asistieron al lujoso restaurante El Carajillo para una cita romántica, lugar donde también se encontraba la popular youtuber Caeli. La influencer fue duramente criticada por acercarse de manera coqueta al cantante delante de su prometida.

La instagramer publicó una encuesta en sus historias de Instagram, donde tiene más de 9 millones de seguidores, preguntando si debía acercarse a la mesa donde se encontraban los artistas para conocerlos, y al ver la respuesta mayoritaria que aprobaban el reto, terminó haciéndolo.

Luego, se puede ver en videos cómo Caeli se acerca primero a Belinda para conversar por unos minutos, y se ve como la cantante la trata con amabilidad y cariño. Momentos después, es captada al lado de Nodal tomándose una foto, pero lo que llama la atención es la forma en como acaricia su pecho con una mano y lo mira detenidamente. Sin embargo, el ganador del Grammy se concentra en la cámara.

No pasó mucho tiempo para que empezara a recibir fuertes críticas de los internautas, quienes señalaron que Caeli se mostró irrespetuosa al intentar abrazar y encimarse un poco a Nodal para conseguir la imagen juntos.

Por qué Christian Nodal aún no se ha casado con Belinda

El cantante mexicano está comprometido con Belinda desde mayo de este año, tras proponérselo en un exclusivo restaurante en Barcelona, donde el artista le entregó un anillo valorizado en tres millones de dólares. “Damas y caballeros, Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo” , anunció en su cuenta de Instagram.

Christian Nodal se compromete con Belinda en lujoso restaurante de Barcelona. Foto: Nodal/Instagram

Sin embargo, al pasar el tiempo surgieron los rumores del porqué todavía no hay una fecha para la ceremonia de ‘la boda del año’. Por lo que el intérprete de “Pa’ olvidarme de ella” reveló las razones.