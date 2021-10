Christian Domínguez incómodo con Janet Barboza por defender a Nílver Huárac

Christian Domínguez y Janet Barboza protagonizaron un tenso momento en el set de América hoy, este lunes 11 de octubre. El programa tuvo un enlace en vivo con Nílver Huárac, quien en los últimos días ha criticado la salida de Pamela Franco de Alma Bella. Sin embargo, la conductora de televisión decidió opinar sobre el tema, pero sus palabras no fueron muy bien recibidas por el cumbiambero.

“ No es fácil manejar esta situación porque Nílver es el papá de mi hija y yo conozco información del otro lado también. Le tengo mucho respeto a Christian y a Pamela, pero sobre todas las cosas debo ser lo más objetiva posible”, dijo la presentadora de televisión.

En esa misma línea, aseguró que entiende al empresario y que espera que solucionen el malentendido. “La situación no es fácil, si hay algo que tengan que arreglar en los tribunales o a través de las leyes que sea así, o si no, simplemente se dan la mano algún día y lo arreglan”, expresó la conductora.

PUEDES VER Christian Domínguez acusa a Nilver Huarac de olvidarse de Pamela Franco durante la pandemia

En su turno, Christian Domínguez no dudó en responder a su compañera. “Pero no se preocupe, al final, como usted dice, es el padre de su hija y tiene que ser parcial, perfecto su comunicado, yo no tengo nada que hablar con usted ”, manifestó el cantante.

Sin embargo, Janet Barboza no se quedó callada y mencionó que Pamela Franco ha recibido ayuda durante el tiempo que trabajó junto a Nílver Huárac. “Vivió en su casa por muchos años (...), pero sí me consta que realmente Pamela recibió un excelente trato”, finalizó la figura de televisión.