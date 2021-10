Antonio Cartagena asegura cumplir con manutención de su hija: “No me desligo de mi responsabilidad”

El lunes 11 de octubre, Antonio Cartagena afirmó que cumple con la pensión de alimentos para la hija que tuvo con Rosa Valiente, quien semanas atrás denunció que el salsero debe 20 meses y acumula una deuda de 14.000 soles.

“ Puedo decir que estoy cumpliendo con el pago de pensión bajo orden del juez . Habiendo hecho hasta hoy aportaciones a la cuenta del Banco de la Nación, a pesar de la crítica situación de falta de trabajo en el país debido al coronavirus, estoy cumpliendo”, indicó en un comunicado.

No obstante, el intérprete de “Necesito un amor” y “Si tú no estás” también confirmó que, desde enero del 2020, ha solicitado la impugnación de paternidad y se encuentra a la espera de que el juez indique la fecha para realizar la prueba de ADN.

“ La situación no es como la pintan, yo sigo cumpliendo , a su vez espero que el juez a cargo defina de una vez el lugar y fecha para realizarme la prueba de ADN. Soy yo quien estoy pidiendo realizarme la prueba para verificar si la criatura es mía, pese a eso no me desligo de mi responsabilidad y aporto con la mensualidad”, manifestó.

A su vez, el salsero Antonio Cartagena aseguró que ha evitado pronunciarse sobre el tema para no entorpecer el proceso legal. En esa línea, afirmó que la exposición pública del caso afectó su trabajo artístico.