Alejandra Baigorria no podrá competir en EEG por lesión: “He llorado todo el fin de semana”

La última edición de Esto es guerra tuvo a Alejandra Baigorria como una de sus protagonistas debido a que no pudo competir en la jornada por una lesión. Por ello, la empresaria se mostró muy preocupada, ya que este lunes se dio una de las primeras noches de eliminación antes de enfrentarse a Guerreros Puerto Rico.

“En el programa del viernes no muchos se dieron cuenta, algunos que ven mis redes sí, la producción sabe que me lesioné en el juego del michi, me dolió mucho. Tengo un esguince, pero más bien no es un esguince que me deje fuera de competencia”, inició.

“Pero estos días no puedo competir porque el dolor es bastante y podría convertirse en algo más grande. La verdad es que no saben cómo he llorado todo el fin de semana porque me encanta competir, he estado preparándome fuertísimo para Puerto Rico... solamente me queda confiar en mi equipo”, añadió.

Luego de sus palabras, Gian Piero Díaz señaló que la única manera de no ser eliminada es que su equipo gane la jornada de eliminación y la elija como la primera salvada. Alejandra Baigorria llegó a sentencia en el programa del último viernes luego de los votos de Rosángela Espinoza y Ducelia Echevarria.

En aquel programa, la empresaria e influencer se mostró muy molesta con sus compañeros y aseguró que toman decisiones desde el aspecto personal y no por la competencia.

“Esto lo asumo y me río, no tengo por qué molestarme. Para algunas personas que han estado poniendo en redes que porque sentencian hay algo personal, no es así, cualquiera puede estar sentenciado y me voy con mi uniforme naranja bien orgullosa, y te espero en la sentencia también, Ducelia”, indicó.