Yolanda Medina defiende a Pamela Franco de Nílver Huarac: “Está dando manotazos de ahogado”

Yolanda Medina se pronunció sobre las declaraciones de Nilver Huarac acerca de Christian Domínguez y Pamela Franco, luego de que esta última dejara Alma Bella para integrar Puro Sentimiento. La integrante de Reinas del show se mostró indignada por los ataques del productor musical contra la joven artista.

“No sé qué le ha pasado a Nilver, me sorprende porque siempre ha mostrado como un hombre maduro y respetuoso ”, dijo la participante sobre la actitud mostrada del empresario.

Tras la salida de Thamara Gómez, Estrella Torres y Lesly del Águila, la orquesta de cumbia Puro sentimiento se reinventó con nuevas integrantes. Foto: Puro sentimiento / Instagram

“Como manager de un grupo, salir a decir que le hizo tal cosa a ‘fulana o mengana’ es porque él quería hacerlo, nadie le puso un cuchillo en la cabeza para que invierta dinero”, agregó a un medio local.

En otro momento de su declaración, lamentó que despotricara contra una de las que formó parte y aportó mucho a su orquesta Alma bella.

“Me parece de muy mal gusto que le haga esto a Pamela cuando ella fue quien levantó su grupo, pero ahora que no le sirve no puede salir a despotricar. Por ella (Franco) era que sobrevivía su grupo y le sirvió en su momento, así que no puede despotricar ahora que ya no trabaja con él”, añadió a Trome.

“Obviamente. Me parece que está dando manotazos de ahogado, él la tenía a Pamela como su caballito de batalla y me sorprende mucho sus declaraciones porque incluso la llamaba hija”, reveló Yolanda Medina.

Sobre el nuevo estilo de Puro Sentimiento y la imagen que ahora lucen sus integrantes, la joven les dio lo mejor de la suerte. “Veo que es una agrupación renovada, con voces buenas y si las chicas pueden mostrar sus atributos de canto y baile a la misma vez... bienvenido sea”, sentenció.