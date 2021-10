“Yo no me voy a casar con él”: María Fe Saldaña no quiere saber nada de Josimar

Amor y fuego publicó en su cuenta oficial de Instagram un pequeño avance de su programa de este lunes 11 de octubre, el cual revela una parte de una conversación donde María Fe Saldaña niega rotundamente que se casará con el pionero de la ‘salsa perucha’. La pareja, que está esperando su primer hijo, terminó su romance cuando Magaly TV, la firme publicó las supuestas infidelidades del cantante.

“Él dice que va a venir de Estados Unidos a casarse conmigo, yo no sé con quién se va a casar, con mi alma, porque yo no me voy a casar con él”, se escucha en la conversación telefónica.

Asimismo, el intérprete de “La mejor de todas” se encuentra en Estados Unidos internacionalizando su carrera, y ha sido ‘ampayado’ acompañado por varias mujeres, en distintas ocasiones, por las cámaras del programa de Magaly Medina.

Luisito Comunica pone canción de Josimar en su restaurante peruano en México

Totalmente emocionado. Así quedó Josimar al enterarse de que el youtuber mexicano Luisito Comunica había puesto su canción “Porque un hombre no llora” en Bolichera 21, su nuevo restaurante peruano.

“Gracias por apoyar mi música, Luisito Comunica”, expresó el salsero en sus historias de Instagram.

El youtuber Luis Villar, reconocido mundialmente como Luisito Comunica, inauguró hace unos meses Bolichera 21, su restobar inspirado en la gastronomía peruana fusión japonesa, mexicana y china, y situado en Ciudad de México.