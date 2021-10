Vania Bludau responde a Santi Lesmes tras fuertes críticas: “Yo no trabajo en su circo”

La última gala de Reinas del show marcó el regreso del programa concurso luego del contagio masivo de COVID-19 en bailarines e integrantes de la producción. Ahora, las concursantes tenían un duro reto en caracterizar a los respectivos personajes que les tocó, como fue el caso de Vania Bludau, que tuvo que interpretar a Shakira.

Y aunque la modelo dio lo mejor de sí en la pista de baile, Santi Lesmes quedó inconforme con su presentación, por lo que le dedicó duras críticas. “Siento decirlo, pero en ningún momento sentí a Shakira. Es una gala de caracterización, nos piden la interpretación. Desde que entraste por la puerta físicamente sí vi a Shakira. Desde el momento que empezaste a hablar desapareció Shakira, volvió Vania Bludau”, indicó.

Pues bien, luego de algunas horas Vania Bludau decidió responderle al jurado del programa conducido por Gisela Valcárcel y aseguró que al no haber estado en Los reyes del playback no tuvo en cuenta el detalle de abrir la boca tal como se lo señaló el español.

“Sobre su comentario, no tengo la boca tan grande como él porque dice que tenemos que abrir la boca más. Ya lo dijo, no me gusta hablar de los comentarios porque el puntaje está dado y hay que ver si paso o no”, mencionó para los medios.

Luego agregó: “Esta gala ha sido totalmente distinta, yo no he estado en Los reyes del playback, esto era baile, pero si ahora han pedido que la reina haga imitación... Una vez bailé de Shakira y me llevé el mejor puntaje, si esta vez no les ha parecido están en todo su derecho, más que todo Santi, para calificarme como quiera”.

Para finalizar, Vania Bludau aseguró que ella baila por Reinas del show y no por Santi Lesmes. “Yo no trabajo en su circo, si él ya tenía la paleta en la mano, para qué forzarme a hacer otra imitación... ¡Ya fue!”, finalizó.