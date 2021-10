Bailarín de Reinas del show reveló que fue aislado en la Villa Panamericana por la COVID-19

Reinas del show regresó a las pantallas de América TV tras su suspensión por casos positivos de coronavirus en sus integrantes y miembros de la producción. En la quinta gala del programa, uno de los que se contagió de la COVID-19 habló de los difíciles momentos que vivió debido a complicaciones en su salud.

Se trata de Diego Cornejo, compañero de baile de Yolanda Medina, quien contó en la pasada edición del reality que fue internado en la Villa Panamericana de Villa El Salvador para cumplir aislamiento.

El joven relató que tuvo hasta 41 de grados de fiebre y los médicos del lugar lo bañaron en varias ocasiones para que se le baje el malestar.

“Doy gracias Dios porque pasar por estas cosas (el contagio) no se sabe cómo, nosotros nos movilizamos en transporte público (…) Y esto es algo que no me había pasado a mí, casi dos años (sin contraer coronavirus) y era el único al que no le había dado (en su familia), aparte de mi papá”, contó el coreógrafo.

Diego Cornejo y Yolanda Medina en Reinas del show. Foto: El gran show/Instagram

Bailarín contó cómo afrontó la COVID-19

En su discurso, relató que en las pruebas que realiza el programa salía negativo. Sin embargo, se hizo otras más específicas de forma particular luego de perder el olfato y gusto.

“Lo primero que hice fue sacarme una prueba y avisarles a todas las personas que habían estado cerca de mí, a producción ”, le dijo a Gisela Valcárcel, quien elogió su accionar.

“Los primeros días no dormí. Comencé a sentir escalofríos en la noche, muy fuerte. Llamé a la enfermera y estaba con 41 de fiebre, desde las diez de la noche hasta las diez de la mañana. Los doctores me monitoreaban cada tres horas ”, declaró Diego Cornejo.

Reinas del show retornó a las pantallas este 10 de octubre con nuevas reglas para evitar otro contagio masivo de coronavirus.