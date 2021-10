Famosos reaccionaron a la derrota de la selección peruana ante Bolivia por Eliminatorias

La selección peruana disputó este domingo una nueva fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 en la complicada altura de La Paz para enfrentar a Bolivia. Para los dirigidos por Ricardo Gareca, los más de 3 000 metros sobre el nivel del mar afectó su rendimiento, lo cual provocó que el combinado local se hiciera de una victoria por la mínima diferencia.

Como era de esperarse, algunos de los famosos del medio nacional utilizaron sus redes sociales para compartir con sus seguidores sus primeras impresiones del encuentro. Unos aseguraron que las condiciones climáticas influyeron en el resultado, mientras que otros señalaban que el resultado se dio por las distracciones defensivas en la zaga peruana.

Guty Carrera

El chico reality dejó un breve pero contundente comentario del choque entre Perú y Bolivia. En él, Guty señaló que una sola distracción le costó el partido al combinado nacional.

“Partido feo. Un error y se acabó. Nos ganó un equipo que no traía nada, sin recursos. Hoy nos ganó la altura, no hay más”, indicó.

Guty Carrera se pronunció tras la derrota de Perú en Eliminatorias. Foto: captura Twitter

Patricio Parodi

El integrante de Esto es guerra volvió a hacer gala de su sentido del humor al publicar un meme con su rostro acompañado con la frase: “Mi cara cuando nos metieron un gol”.

Asimismo, Parodi les pidió a sus miles de seguidores que comenten sus impresiones del cotejo como él lo hizo: con un meme.

Patricio Parodi se pronunció tras la derrota de Perú en Eliminatorias. Foto: captura Twitter

Adolfo Bolivar

El popular locutor radial resumió lo que fue el encuentro de Perú ante Bolivia dándole todo el mérito a la altura de La Paz.

“3,640 mts de altura 1 - Perú 0″, escribió el integrante de Radio Oxígeno en su cuenta de Twitter.

Adolfo Bolivar se pronunció tras la derrota de Perú en Eliminatorias. Foto: captura Twitter

Lorena Álvarez

La periodista suele pronunciarse tras cada encuentro de la selección y esta vez realizó un análisis bastante profundo, en el que cuestionaba los cambios que realizó Ricardo Gareca durante el duelo ante la escuadra boliviana.

“El problema fue no cambiar a los jugadores a tiempo. Cueva ya no daba más hace rato pero seguía buscando correr y lógico, fue impreciso. Culparlo del gol no me parece justo. Además, como reza el dicho: goles que no haces…”, precisó.

Lorena Álvarez se pronunció tras la derrota de Perú en Eliminatorias. Foto: captura Twitter

Fernando Armas

El humorista nacional resaltó el dolor que sintió por la derrota, más aún cuando el equipo peruano hacía un buen partido ante su rival de turno.

“¡Duele perder así! ¡Estábamos manejando el resultado!, señaló.

Fernando Armas se pronunció tras la derrota de Perú en Eliminatorias. Foto: captura Twitter

Gonzalo Torres

El recordado actor que saltó a la fama por su papel como “Gonzalete” en Pataclaun publicó una peculiar imagen que contenía una sugerente frase para expresar su sentir luego del partido de la selección peruana.

“El pasado pisado, el presente de frente y a la ve*** la gente”, indicó.