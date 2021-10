Miss Perú 2021: usuarios molestos con Jessica Newton por retraso en la final del certamen de belleza

El domingo 10 de octubre, las redes sociales ardieron por el reclamo de usuarios que exigían una explicación al retraso de más de dos horas en la gala final del Miss Perú 2021, evento organizado por Jessica Newton para definir quién sería la sucesora de Janick Maceta, la reina del Bicentenario.

Según las promociones realizadas días atrás, la gran final del certamen de belleza se transmitiría en vivo por el canal oficial de Miss Perú en YouTube a las 7.00 p. m.

No obstante, pasadas las 9.00 p. m., el evento no iniciaba, y no se había realizado ningún pronunciamiento sobre los motivos del retraso. La República intentó, en vano, comunicarse con Jessica Newton, Cassandra Sánchez De Lamadrid, gerenta comercial del Miss Perú, y Lutty Lobatón, coach oficial y encargado del área de prensa.

En Twitter, los usuarios hicieron eco de su malestar exigiendo a la directora de la organización Miss Perú que emita un comunicado explicando lo ocurrido.

“Miss Perú, la cita era a las 7.00 y siendo más de las 8.00 aún no comienza”, “No dan señales de vida. Jessica Newton pronúnciate”, señalan algunos tuits.

10.10.2021 | Usuarios reclaman por el retraso en la Gran final del Miss Perú 2021. Foto: captura Twitter

Mientras tanto en Instagram, tampoco faltaron los reclamos que consideraban el retraso como una falta de respeto para la reina saliente, Janick Maceta.

“Un desastre. Parece que se burlan de nosotros. Ojalá el próximo año hagan un show como el público se lo merece”, “Es una falta de respeto también a Janick Maceta que horror. No lo acepto”, se lee.

10.10.2021 | Usuarios reclaman por el retraso en la Gran final del Miss Perú 2021. Foto: captura Instagram

La última gala del Miss Perú elegiría a la nueva reina peruana entre Danna Casimiro (Miss Perú Ucayali), Maryori Morán (Miss Perú Lima Sur) y las retadoras Yeli Rivera, María Fernanda Bernaola, Mei Azo y Camila Escribens.