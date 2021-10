Melissa Paredes interrumpió su ducha por quedarse sin luz: “Todo mal”

Tuvo mala suerte. La actriz Melissa Paredes estaba bañándose tras realizar una rutina de ejercicios en su casa cuando de pronto se fue la luz, por lo que tuvo que salir de la ducha abruptamente.

La conocida modelo ha pasado por momentos complicados tras contagiarse de COVID-19. Y este último episodio fue la cereza del pastel, ya que se quedó sin agua este domingo 10 de octubre.

Durante este fin de semana, varios usuarios se quejaron por el conocido servicio de energía eléctrica al quedarse sin luz previo al partido Perú vs. Bolivia. Por su parte, la conductora se mostró indignada por no poder terminar de bañarse.

A través de su cuenta de Instagram se quejó con sus seguidores sobre lo ocurrido. “Genial, se fue la luz y no me había terminado de bañar, y ahora me tengo que quedar con el cabello así. No entiendo… Todo mal” , expresó.

Melissa Paredes anunció que venció la COVID-19

A través de sus redes sociales, Melissa Paredes compartió su alegría al revelar que finalmente ella y su hija están libres del virus. “Se acuerdan que ayer les dije que nos dieron una gran noticia… A mí me hicieron una (prueba) molecular y cuantitativa. Luego vino mi Dr. Soñado a corroborar los resultados y darme el alta, ¡por fin! Después de todas mis pruebas negativas”, escribió.

Asimismo, agradeció a todas las personas que se preocuparon por su estado de salud. Ahora ya puede realizar sus rutinas normales. Por otro lado, reveló que incluso bajó de peso, pero se alegró porque era “algo que necesitaba”.