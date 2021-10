Los reyes de la alfombra roja: Jennifer López y Ben Affleck juntos en el estreno de The Last Duel

La diva del Bronx y el actor de Hollywood están más enamorados que nunca y así lo muestran en cada paso que dan, así sea en un yate o en una alfombra roja. Por eso es que su reciente aparición en la alfombra roja de The Last Duel, el nuevo film que protagoniza Affleck, cautivó a todos sus seguidores, quienes también quedaron rendidos con el osado y poderoso outfit de la cantante.

Jennifer López no solo sorprendió derrochando amor y elegancia, sino también dio una clase magistral de estilismo o de cómo llevar un crop top a los 52 años, sin temor de presumir unos perfectos abdominales.

Además, la intérprete de “Jenny from the Block” causó furor en su cuenta de Instagram al publicar una tierna foto, donde se la ve detrás del telón observando, enamorada, a su pareja, la cual confirma el profundo respeto y admiración que siente por su novio y protagonista de The Last Duel, Ben Affleck.

Jennifer López

Jennifer López y Ben Affleck ya estarían arreglando su acuerdo prenupcial

Después de que Ben Affleck fuera captado comprando un anillo en la joyería Tiffany & Co, los rumores de un posible matrimonio crecen más. Además, Una fuente cercana a la pareja afirma que Jennifer López estaría preparando un acuerdo prenupcial antes de dar el gran paso.

Bennifer estarían cada más cerca de llegar al altar, pero antes de lograrlo, estarían esperando que sus abogados terminen de coordinar el acuerdo prenupcial de la pareja más querida de Hollywood de este 2021. Según Us Weekly, una fuente cercana reveló que Jennifer “quiere resolver esto” antes de contraer nupcias.