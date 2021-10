Kim Kardashian: “Soy mucho más que una cara bonita”

Kim Kardashian subió al legendario escenario de Saturday night live la noche de este 9 de octubre y debutó como anfitriona del programa de NBC. La socialité sorprendió con su monólogo introductorio, mostrando su gran sentido del humor al satirizar su vida y la de su familia.

“Lo sé, a mí también me sorprende verme aquí”, fue la frase con la cual Kim rompió el hielo, dando inicio a su monólogo. “Cuando me preguntaron, pensé: ‘¿Quieres que sea la anfitriona? ¿Por qué?’. No he tenido el estreno de una película en mucho tiempo. Quiero decir, en realidad, solo tuve esa película y nadie me dijo que se estaba estrenando“, continuó, haciendo referencia a su infame video sexual que la hizo conocida.

Kardashian es una de esas celebridades de las cuales se dice son famosas simplemente por ser famosas, protagonista de polémicas pero sin talento. Ahora, la madre de cuatro supo satirizar las críticas de sus detractores para el programa de NBC.

“Estoy muy emocionada de mostrarles que soy mucho más que una cara bonita… y que tengo un buen pelo, un gran maquillaje y unos senos increíbles”, bromeó.

Su familia no se salvó de ser motivo de las bromas. Kim mencionó ser “mucho más que esa foto de referencia que mis hermanas le muestran a su cirujano plástico”. También comentó que aprendió recientemente el término ‘cazafortunas’ gracias al novio de su madre, Corey Gamble.

Incluso habló de su separación con su aún esposo, Kanye West. Narró que se casó “con el mejor rapero de todos los tiempos”, quien también es “el hombre negro más rico de Estados Unidos”, por lo cual el divorcio sería provocado “solo por una cosa: su personalidad”.

La actuación de Kim Kardashian en SNL

Como anfitriona, la fundadora de Skims también participó en varios segmentos cómicos del programa. En estos se burló de su propia línea de ropa, hizo una sátira de su hermana Kourtney, rapeó, y actuó junto con Pete Davidson interpretando a Jazmin y Aladín. Khloé Kardashian y Kris Jenner también hicieron apariciones en el episodio.

La socialité actuó con el comediante Kenan Thompson y se burló de su línea de ropa. Foto: captura de NBC

Kim interpretó a su hermana, Kourtney Kardashian. Foto: captura de NBC

Kim se visitó como la princesa Jazmin para un sketch con Pete Davidson. Foto: captura de NBC