Influencer Lisset Lanao es acusada de racismo tras realizar ‘blackface’ para imitar a personaje

Lisset Lanao causó revuelo en redes sociales por realizar un ‘blackface’. Con motivo de una celebración con disfraces, la influencer quiso interpretar a Michonne Hawthorne, personaje de The walking dead, una mujer afrodescendiente. Para ello, se maquilló de forma que oscureció su piel y usó una peluca, incurriendo en una práctica racista.

El sábado 9 de octubre, debido a su cumpleaños, la creadora de contenido asistió a una fiesta de disfraces. La joven compartió múltiples imágenes y videos en los que figuran ella y su pareja, el bailarín Fernando Pallardelly. Ambos habrían caracterizado a personajes de la popular serie The walking dead.

“Para los que han visto The walking dead, soy Michonne, aunque ya se me está saliendo el brillo [labial] un poquito, y acá tenemos a Rick Grimes”, explicó la influencer en sus historias de Instagram y mostró también el vestuario de su pareja.

El personaje de Michonne es originalmente interpretado por la actriz Danai Gurira. Ella es norteamericana de ascendencia zimbabuense.

Comentarios de internautas ante el ‘blackface’ de Lisset Lanao

A raíz de uno de los videos que colocó Lisset, diversos internautas expresaron su indignación mediante comentarios en la publicación. Ellos rechazaron el accionar de la influencer y solicitaron que borre las imágenes y se disculpe .

La activista Raquel Rottman mencionó explícitamente que Lisset es culpable de incurrir en ‘blackface’ y señaló que es necesario que se eduque en el tema. La también activista afroperuana Ana Lucía Mosquera hizo público su disgusto en sus historias de Instagram.

Internautas rechazaron las acciones de Lisset Lanao. Foto: captura de Instagram/Lisset Lanao

Como explicó la periodista y activista afrofeminista Sofía Carrillo a La República, el acto de oscurecerse la piel, sea cual sea el contexto, “no puede ser aceptado en pleno siglo XXI”. Hasta el cierre de esta nota, Lisset Lanao no ha borrado el contenido de sus redes sociales ni se ha pronunciado al respecto.

¿Qué es el ‘blackface’?

Es el término que se le da a la práctica de usar maquillaje para imitar la apariencia de una persona afrodescendiente. Esta es adoptada por personas de rasgos generalmente blancos, pero también puede extenderse a personas de otros orígenes étnicos.

Sus orígenes yacen en Europa. Nació para entretener a los blancos con espectáculos basados en creencias negativas sobre la población afrodescendiente, ya que se burlaban de sus expresiones, apariencia y acento. Por ello, el uso del ‘blackface’ es una práctica racista, al promocionar estereotipos errados y tener el propósito de mofarse de un grupo minoritario.

Carrillo condena esta práctica explicando que es debido a que “en reiteradas oportunidades las y los afrodescendientes hemos expresado lo que significa el ‘blackface’ para nosotros, por el origen que tiene, que buscó reforzar estereotipos racistas y que también nos deshumaniza”.

Con respecto a las acciones de la influencer Lisset Lanao, Sofía precisó: “Nuestra piel no es un disfraz y acá no estamos valorando si hubo la intención o no de ser racista, simplemente es algo que no aceptamos”.

Reiteró que es necesaria la conciencia sobre los privilegios que tienen las personas blancas y mestizas, y que por ellos “tienen la obligación de escuchar lo que sentimos a partir de nuestras historias de vida individuales y colectivas”. Agregó que estos grupos también “deben dejar de pretender saber cómo puede sentirse o no una persona afrodescendiente a partir de este u otras manifestaciones racistas”.

La República intentó contactarse con Lisset Lanao, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta.