Flor de Huaraz y Junior Marcano juran que su romance no es armado: “Es totalmente real”

Flor de Huaraz y su pareja, Junior Marcano, se presentaron en la última edición de El reventonazo de la chola para participar de una divertida secuencia con sus ‘dobles’. Durante el sketch, los cantantes ofrecieron una entrevista para Ernesto Pimentel, en la que se animaron a revelar detalles de su romance y hasta hablaron de su vínculo con el popular ‘Gringo Karl’.

El joven venezolano confesó que la artista vernacular le brindó un gran apoyo para que pudiera salir adelante en un país que no es el suyo. Además, se refirió a las amenazas de muerte que recibió tras la discusión que protagonizó con Magaly Medina en el set de Magaly TV, la firme.

Flor de Huaraz presentó a su pareja junior Marcano tras finalizar su matrimonio con el ‘gringo Karl’. Foto: captura de Magaly TV la firme

“Siempre va a haber personas que van a envidiar y desestabilizar... Hace un poco pasó algo difícil para mí, me amenazaron por estar con Flor, mi familia ve eso en las noticias y mi mamá está enferma... Me ha aportado mucho cariño, amor y apoyo. Le agradezco por todo... Ya tengo cuatro años sin ver a mi mamá, está en Caracas, ‘Mami te amo’, quiero traerla para acá y volver a abrazarla”, señaló.

Por otro lado, Junior Marcano aseguró que su relación sentimental con Flor de Huaraz es verdadera y que por ello le incomodó que el reencuentro de la cantante con el ‘Gringo Karl’ en El reventonazo de la chola.

“No tengo por qué negarlo. Es totalmente real, estoy feliz con Flor a mi lado, eso me hace sentir bien.... Me inestabilizó bastante el tema de Flor de Huaraz con el Gringo Karl, no tengo por qué negarlo me causó incomodidad”, precisó.

¿Por qué terminaron Flor de Huaraz y el ‘Gringo Karl‘?

Durante su aparición en El reventonazo de la chola, Flor de Huaraz admitió que su romance con el ‘Gringo Karl’ terminó porque no pudieron tener hijos.

“Sí, efectivamente. Él quería tener un hijo, estaba bien seguro y ahora tiene el hijo que yo no le pude dar”, detalló la cantante.