Estrella Torres asegura que esperaba que Tommy Portugal le pidiera la mano antes de ruptura

Estrella Torres aclaró que solo guarda los mejores recuerdos que tuvo con Tommy Portugal, quien fue su pareja por muchos años. Ahora, la joven se encamina como solista tras dejar Corazón Serrano y ha confirmado que está saliendo con Kevin Salas, modelo con quien se le vinculó luego de emitirse un ampay en el programa Magaly TV, la firme.

En entrevista con un medio local, la artista norteña habló de anécdotas pasadas con el intérprete de “Al fondo hay sitio” y de sus sentimientos tras la ruptura con el músico.

“Cumplimos 7 años de relación el febrero”, recordó la joven cantante. En un momento fue consultada sobre si esperaba que él, en algún momento, le pidiera la mano para contraer matrimonio en el futuro.

“No se dio en mi caso, pero quedan los bonitos recuerdos. (...) Quién no esperaba, pero así son las cosas. No le tengo rencor ni nada ”, reveló Estrella Torres.

En ese sentido, contó que eso influyó en la decisión de ponerle fin a su relación. “Influyó un poco, pero el destino es así”, aseguró a Trome.

“Para mí, no ha sido una pérdida de tiempo ni lo odio, al contrario, he aprendido mucho con él. Ha sido la mejor relación que he tenido y está muy fuerte la valla para volver a creer en el amor, pero todavía estoy joven”, agregó.

Tommy Portugal revela cómo es su vínculo con Estrella Torres. Foto: composición La República/ captura de ATV/ Instagram

Estrella Torres confirma salidas con Kevin Torres

En el programa En boca de todos, el último viernes, Estrella confirmó que está saliendo con el modelo Kevin Salas. Así también, aclaró que aún no tienen una relación amorosa.

“Todavía no estamos, somos amigos, estamos saliendo. Si después se da la oportunidad, bacán. Ahorita yo estoy enfocada en mi carrera y estoy en una etapa muy bonita y si es acompañada de alguien, mejor”, precisó.