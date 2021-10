El poder del amor: Austin Palao se molesta con Andrea por tirarle fuertes cachetadas

Austin Palao y Andrea Ruíz protagonizaron una controversial escena en la última edición de El poder del amor. ¿Qué ocurrió? La conductora Vanessa Claudio llamó a ambos competidores para que participaran en un reto donde debían colocarse de espaldas y luego girar sus cabezas siete veces: él le daría un beso a su compañera por cada vez que voltearan hacia el mismo lado y ella le tiraría una cachetada por cada ocasión en que no lo hicieran; sin embargo, el juego no terminó de la mejor manera.

Tras girar cuatro turnos en sentido contrario, la puertorriqueña comenzó a aventarle fuertes bofetadas al modelo peruano mientras le decía: “Por ser tan lento... Por no decir nada... Otra por no mirarme a los ojos... Y la última para que no te enojes”.

Austin Palao en El poder del amor. Foto: captura El poder del amor / YouTube

Ante ello, se veía cómo Austin Palao se iba incomodando cada vez más y más, hasta que decidió darle solo uno de los tres besos que le debía a Andrea Bravo y abandonar repentinamente el juego en El poder del amor.

“Suficiente”, manifestó para luego volver a su lugar en uno de los sillones al lado de sus demás compañeros en el reality de citas en Turquía.

Mamá de Austin Palao lo sorprende en El poder del amor

Hace un par de semanas, Austin Palao fue sorprendido por su madre, María Rosa Castro, en plena emisión de El poder del amor.

“Es un hombre muy fiel, muy leal, súper respetuoso. Entonces, yo creo que la mujer que él encuentre para él va a ser la indicada y él el indicado para ella. Es la idea de tener una compañera de vida y un compañero de vida”, señaló la progenitora del modelo peruano.