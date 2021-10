Christian Domínguez y Pamela Franco celebran los 7 meses de su engreída

A pesar de que en las últimas semanas han estado inmersos en dimes y diretes, a raíz del ingreso de Pamela Franco al grupo femenino de cumbia “Puro Sentimiento”, la pareja se dio tiempo para celebrar los siete meses de su pequeña hija. La cena reunió a sus familiares más cercanos, donde también estuvo la hija mayor de Christian Domínguez.

La cumbiambera compartió con sus seguidores de Instagram los felices y amorosos momentos del cumplemes, además de unas tiernas palabras: “Felices siete meses. Te amamos vida. Estás aquí para darle sentido a todo y para ayudarnos hacer mejores personas. Somos una familia que cada día está más fuerte y unida que Dios te cuide y proteja siempre”, expresó en un post en Instagram.

Por su lado, el líder de la Gran Orquesta internacional, Christian Domínguez, también homenajeó a su pequeña en sus redes sociales. “Sigues creciendo mi princesa... Estamos los papitos muy felices porque eres una bebe fuerte, sana y feliz... Que Dios te siga bendiciendo con salud y felicidad, lo demás, los papitos estamos trabajando para que no te falte nada... Te amamos”.

Aunque la cena fue en un restaurante, la pareja procuró celebrar solo con sus familiares directos, entre los que no pudo faltar Camila, la hija mayor del cantante, quien cargó a la bebé en todo momento y se mostró muy cariñosa con su hermanita.

Pamela Franco revela que sí tiene pensado casarse con Christian Domínguez

Aunque todavía falta el anillo, la ahora integrante de Puro Sentimiento Pamela Franco revela que sí quiere casarse con Christian Domínguez, el padre de su hija.

En una entrevista para América Espectáculos, la ex Alma Bella confesó que Christian Domínguez todavía no le pide matrimonio. “Estamos juntando para el ‘matri’ (risas)... La verdad es que todavía falta, todavía no (hay anillo). Este anillo fue un regalo, hay que recalcarlo, primero tiene que darme el anillo y después la fecha”.