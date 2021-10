Britney Spears se toma un descanso de la música y empieza a escribir una novela

Britney Spears pasó de tenerlo todo, al llegar a la cima de la música pop, a estar bajo el escrutinio público por acusar a su padre de haberla explotado laboralmente con la excusa de la tutela. La ícono del pop ha sufrido mucho durante sus 40 años de vida, por lo que ahora ha decidido refugiarse en las letras, dando rienda suelta a su creatividad anunciando que está escribiendo una novela.

Intenta hallar paz en esta nueva faceta como escritora. Spears reveló en sus redes sociales sobre qué tratará su nuevo libro, y aunque en un primer momento no tiene nada que ver con ella, la historia tiene cierta similitud con episodios de su vida.

Britney Spears anuncia que escribe un libro sobre una chica fantasma que busca justicia

“ Estoy escribiendo un libro sobre una chica que fue asesinada... y su fantasma queda atrapado en el limbo debido a los traumas y el dolor que no sabe afrontar . No sabe cómo salir del mundo que solía conocer. Después de pasar tres años en el limbo, sin poder confiar en nadie, alimentándose de su reflejo en un espejo, pasa algo y por fin consigue salir del limbo pero tiene que tomar la decisión de pasar a saludar a las personas que le asesinaron o crear una nueva vida”, escribió en un post de Instagram.

Como podemos observar, afrontar los traumas, el dolor, la traición, y tomar la importante decisión de vengarse o perdonar son cuestiones casi autobiográficas de la ‘princesa del pop’. Terminó el mensaje con estas misteriosas palabras: “dejaré a la imaginación lo que ella hace cuando sale del limbo… además de aprender a escribir su nombre de nuevo” .

Los fans no demoraron y llenaron el post de comentarios. En ellos, afirmaban que será el próximo best seller y no ven la hora para empezar a leerlo. Hasta el momento, esto es lo único que se conoce del libro. No obstante, no se sabe si será publicado. En cambio, sí es seguro es que sus fans la siguen apoyando incondicionalmente sea cual sea el proyecto en el que Britney se embarque.