Andrés Hurtado le pide respeto a su productor por reírse de él tras cantar en quechua

Andrés Hurtado recibió en su programa, el último sábado, a las finalistas de Miss Perú 2021, que este domingo 10 de octubre se llevará a cabo la coronación. En un momento de su entrevista, el conductor de televisión se atrevió a cantar en quechua, sin embargo, interrumpió su interpretación tras escuchar las risas de su productor.

El caracterizador realizó un gesto de incomodidad ante el hecho y se acercó a su colega para expresar su disgusto por las expresiones presenciadas. “ El hecho que seas mi productor general no (significa que) tienes derecho a reírte así porque me estás dejando un poco mal, ¿entiendes?”, le dijo Andrés.

“Si he cantado es porque canto en quechua y si hablo idiomas deja que la gente me crea así no hable. No te burles de mí te lo pido por favor, te puedes retirar. Ya no trabajas más ”, agregó el padre de Jossetty Hurtado mostrándose serio.

El hecho se habría tratado de una broma, pues al final ambos soltaron una ligera risa frente a las cámaras y continuaron con la programación del espacio por Panamericana Televisión.

Andrés Hurtado recuerda su infancia

En la misma edición de su programa, Andrés Hurtado recordó los duros momentos que vivió cuando era niño. En conversaciones con la representante de la empresa Marka Group, el conductor reveló que dormía en una misma habitación con sus padres y hermanos.

“En el callejón (en Callao) en donde yo vivía nunca tuve techo, entonces con plástico cubría. Como comprenderás, yo nunca me he bañado con agua caliente, los pobres nos bañamos con agua fría y de caño”, contó.