Andrés Hurtado ‘coquetea’ con candidatas al Miss Perú 2021: “Para salir conmigo, hay requisitos”

Andrés Hurtado protagonizó un divertido momento junto a las finalistas del Miss Perú 2021 en la última edición de Porque hoy es sábado con Andrés. Durante la transmisión de su programa sabatino, el conductor de televisión entrevistó a las candidatas y, en medio de la conversación, empezó a coquetearles, asegurándoles que estaría dispuesto a salir con alguna de ellas si le dieran la oportunidad.

“Prohibido tener novio, chicas. Les aviso. No pueden tener, ¡jamás! Nada de novios, nada de enamorados, entorpecen.. Primero, tienen que ser millonarias, empresarias y millonarias”, comentó el animador, quien semanas atrás firmó contrato con TV Azteca.

Quién de las seis participantes representará a Perú en Miss Universo 2021. Foto: Miss Perú / Instagram

“Después escogen bien y dicen ‘Andrés, quiero salir contigo’ y yo accedo. Si están solteras, yo también estoy soltero. Para salir conmigo, ya saben que hay requisitos”, añadió el presentador de Porque hoy es sábado con Andrés.

En esta ocasión, Andrés Hurtado tuvo la oportunidad de intercambiar palabras con María Fernanda Bernaola, Mei Yiu Azo, Danna Casimiro García, Maryori Micaela Morán Rodríguez, Yeli Margoth Rivera Kroll y Camila Escribens, quienes se disputarán la corona de Miss Perú 2021 este domingo 10 de octubre, a partir de las 7.00 p. m.

Andrés Hurtado ‘despide’ a su productor: “Ya no trabajas más”

El conductor de televisión Andrés Hurtado fingió despedir al productor de Porque hoy es sábado con Andrés luego de que éste se burlara de él por su forma de cantar en quechua.

“Si he cantado es porque canto en quechua y si hablo idiomas, deja que la gente me crea así no hable. No te burles de mí, te lo pido, por favor, te puedes retirar. Ya no trabajas más”, manifestó el presentador televisión.