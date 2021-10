Aislinn Derbez revivió un accidente de su infancia mientras practicaba equitación

En los últimos días, la actriz Aislin Derbez publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que contaba la dura experiencia que vivió en su infancia cuando practicaba equitación. La modelo comentó también que a raíz del accidente comenzó a sentir mucho temor por este deporte, razón por la cual ha decidido acompañar a su hija a practicarlo actualmente.

Aislinn Derbez

La hija mayor de Eugenio Derbez provocó bastante empatía entre sus seguidores por su confesión. Como se pudo conocer, a los 12 años Aislin sufrió una aparatosa caída, lo que ocasionó que perdiera la memoria en ese momento.

“Cuando tenía 12 años mi papá nos llevó a montar y me caí del caballo. Se me quedó el pie en un estribo y me arrastró galopando varios metros, tuve heridas fuertes, quedé en shock y perdí memoria del evento”, se lee en la primera parte de la publicación de Aislinn Derbez.

Luego de ello, la artista señaló que dejó de practicarlo por mucho tiempo, y que muy pocas veces volvió a subirse a un caballo. “A partir de ahí me dieron miedo los caballos y me volví a subir muy pocas veces en la vida (siempre y cuando fueran muy despacio)”, escribió en otro párrafo del mensaje.

En la actualidad, todo esto ha cambiado con la presencia de su hija con el actor Mauricio Ochman. Desde que la pequeña demostró mucho interés por los caballos, ambos decidieron que empezara a practicar este deporte. “Hace una semana Kai inició clases más formales (de equitación) y decidí empezar a tomarlas con ella”, contó casi al final de su historia.