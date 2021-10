Adolfo Aguilar a Diana Sánchez tras caracterizar a Selena: “Lo mejor que he visto en este show”

Diana Sánchez vivió una de sus mejores noches en Reinas del show tras ser felicitada por el jurado en la última edición, del 9 de octubre, del reality. La participante se convirtió en Selena y bailó al ritmo de un mix de cumbia con los mejores temas de la icónica cantante.

La presentación de Sánchez le quedó corta a Gisela Valcárcel quien reclamó mayor tiempo en la pista para la modelo.

“Me hubiera gustado más canción, mucha más canción de Selena porque a mí me encantó, yo quería más”, repetía la conductora.

Quienes también expresaron su emoción por la performance de la modelo fueron los miembros del jurado, en especial Adolfo Aguilar, quien calificó la caracterización de Diana como una de las mejores imitaciones que ha visto a lo largo de su carrera.

“Por mi trabajo anterior (en Yo soy), he visto a muchas participantes haciendo de Selena, y hay algo específico que no muchas hacen y tú sí. Selena tiene esta distinción de separar su parte superior de su parte inferior, ella mueve las caderas diferente de lo que mueve la parte de arriba. Y tú has podido separar el torso de la parte de abajo, logras diferenciar una parte de la otra y eso me parece impresionante. Para mí particularmente, lo mejor que he visto al momento en este show”, aseguró el actor.

Santi Lesmes también felicitó a la concursante y resaltó otra peculiaridad que imitó a la perfección.

“Para mí Selena tenía algo especial y eran sus manos, toda la gesticulación que tenía con las manos, sabía en todo el momento qué es lo que hacía, lo has hecho igualito”, afirmó el jurado español.

Gracias a su presentación, la modelo consiguió que los tres jurados le dieran una calificación de 11 puntos, el número más alto de la competencia.

“Es el primer 11 que pongo en mi vida”, acotó Adolfo reiterando lo bien elaborado que le pareció la imitación de Diana Sánchez.