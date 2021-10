Yely Rivera sobre el Miss Perú: “Una corona, una banda y lentejuelas no lo son todo”

Yely Rivera brilla con luz propia. La finalista al Miss Perú 2021 tiene grandes oportunidades para llevarse la corona este domingo 10 de octubre y convertirse en sucesora de Janick Maceta, pues es voceada como una de las candidatas con mejores cualidades para portar la banda peruana en el Miss universo, como lo hizo su hermana Kelin Rivera en 2019.

“Independientemente de qué hizo mi familia, mis hermanas, mantengo la esencia de mi ser y eso es en lo que me he destacado siempre en cada actividad, en cada objetivo que tengo, nunca dejo mis principios y mis valores, de dónde vengo, quién soy”, comentó la arequipeña de 27 años, en conversaciones con La República.

¿Cuál sería tu primer objetivo si llegas a coronarte como Miss Perú?

Los primero que haría es velar por los niños que están siendo afectados por el nivel de educación, que se ha visto muy afectado por la pandemia. Hay muchos niños que no tienen los recursos necesarios para acceder a una clase virtual.

En su primera incursión en los certámenes de belleza, Yely Rivera logró ser una de las seis finalistas del Miss Perú 2021. Foto: Yely Rivera / Instagram

Eso es muy preocupante porque nuestros niños tienen que ser atendidos, todos tenemos derecho a la educación. En casa tengo sobrinos y los veo estresados, aburridos y depresivos. Parte de la educación es que ellos puedan interactuar con otros niños. Para mí, la alternativa de las clases semipresenciales es una buena opción.

Hay muchas personas que ven al Miss Perú como un concurso superficial...

Sí, yo también antes tenía un concepto muy errado de los certámenes de belleza, pero en los últimos años eso ha cambiado mucho. Ahora la Miss Perú no es una mujer necesariamente bonita físicamente, sino que debe tener la convicción de trabajar por y para su país , que realmente se ponga la camiseta peruana, vaya a los lugares más recónditos para identificar las principales problemáticas y tomar acción.

Una corona, una banda, un vestido, las lentejuelas y los tacos no lo son todo , la idea es ponerse la camiseta, trabajar por el país y sobre todo representar al peruano en su totalidad, no solamente la parte física. Ese concepto es lo que a mí me animó a participar en el Miss Perú.

Yely Rivera es la hermana menor de la Miss Perú Mundo 2014, Sofía Rivera y la Miss Perú 2019, Kelin Rivera. Foto: Yely Rivera / Instagram

¿Qué respondes cada vez que te preguntan por qué sentirte orgullosa de ser peruana?

Orgullosa por mi cultura, ser peruano es sentirse orgullosos de quienes somos, de la capacidad que tenemos para afrontar retos. La pandemia ha sido uno de ellos y hemos demostrado que juntos podemos salir adelante. Cuando se te cierra una puerta se te abren muchas más, todos los peruanos lo hemos demostrado, eso me hace sentir mucho orgullo.

Tenemos una cultura tan increíble, nuestra música, nuestros paisajes, tanta biodiversidad, la gastronomía. No me iría de mi país y si me voy, regresaría las veces que sean necesarias, porque hay mucha gente de gran corazón.