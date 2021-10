Susy Díaz bromea con coquetearle a Pancho Rodríguez y él le baila “De cacería”

Susy Díaz estuvo presente en el set de Esto es guerra el último viernes 8 de octubre. La actriz cómica no dudó en bromear con los conductores y con los participantes del programa. La madre de Flor Polo se fijó en Pancho Rodríguez con quien coqueteó por un momento durante el reality show.

“Susy, aquí entre amigas, aquí entre mujeres, nadie está escuchando... ¿Estás soltera?, ¿Tú eres guerrera o combatiente?, ¿Cuál de estos chicos son de tu tipo? No seas hipócrita... Te voy a presentar al más sexy, vas a caer redondita. Es el más madurito”, dijo entre risas Johanna San Miguel.

La exvedette no dudó en dejarse llevar por el momento y aprovechó para posar su mirada en Pancho, quien bailó frente a la cómica. Sin embargo, la exparlamentaria se burló de él.

“ Sí, estoy soltera. Estoy de cacería... No hay tiempo para ser feliz, siempre paro trabajando . Ay, qué bien... Está durito”, reveló Díaz al gritar su soltería.

Hace unos días, la exbailarina estuvo presente en el programa de Magaly Medina, donde la conductora de televisión le pidió que no regrese con sus exparejas. “Susy, tú eres un ícono de la farándula peruana. No puedes hacernos esto a tus seguidores y fans. No puede ser que estos señores jueguen contigo”, expresó.

Ante las palabras de la presentadora, Susy Díaz respondió que nadie ha jugado con ella y aseguró que sus escándalos le han funcionado para ganar dinero. “Yo sigo facturando, atáquenme más. Yo sé cómo muevo mis fichas”, manifestó.