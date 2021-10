Shirley Cherres sobre OnlyFans de Nicola: “No tiene qué mostrar, pensé que era un súper postre”

Sin filtros. La popular Shirley Cherres no dudó en comentar tras enterarse del debut de Nicola Porcella en OnlyFans para compartir contenido para adultos con sus seguidores. La exporrista se comunicó con Samuel Suárez por mensajes de Instagram para dar detalles sobre su encuentro íntimo que protagonizó con el ex ‘guerrero’ hace varios años.

“Nicola no tiene nada interesante qué mostrar, yo pensé que era un súper postre pero fue un caramelito upsss... En serio... ¿o fue porque estábamos en la camioneta jajaja?”, dijo la rubia en conversación con el creador de Instarándula.

En 2019, la modelo participó en El valor de la verdad revelando que tuvo un ‘choque y fuga’ con Porcella cuando aún era futbolista de Sport Boys.

Nicola Porcella orgulloso de incursionar en OnlyFans

Aunque al principio el chico reality no estaba seguro de ingresar al mundo de contenido para adultos, ahora está feliz de iniciar este nuevo proyecto. “Mi contenido es completamente exclusivo, hay videos y fotos que no han visto en ninguna otra de mis redes, jamás en la vida. Y, la verdad que lo hice con una productora grande de acá, no tenía pensado hacerlo pero me convencieron” , le comentó a Samuel Suárez.

Nicola Porcella incursiona en el mundo de OnlyFans tras terminar el reality Guerreros México

Además, Nicola Porcella remarcó que las fotos y videos publicados en su nueva cuenta son completamente profesionales, “han sido horas y días de trabajo, está super bien hecho”. Luego de escuchar el mensaje, el periodista de espectáculos cuestionó a Nicola. “No has dicho que te vas a calatear... vayan, suscríbanse, denle su dinero y estáfense solas”, dijo entre risas.