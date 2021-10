Rocío Miranda sobre cuenta falsa en Telegram: “Soy una madre y mujer intachable”

Rocío Miranda denunció que inescrupulosos sujetos están filtrando supuestas imágenes con connotación pornográfica. Tras ello, la modelo escribió un extenso comunicado, el último jueves 7 de octubre, en sus redes sociales para compartir su indignación con sus seguidores. Además, aseguró que solo buscan perjudicar su trayectoria.

La deportista contó que le duele mucho que la quieran involucrar con chicas que hacen este tipo de fotografías. “ Tengo una imagen construida con mucho esfuerzo, soy una madre y mujer intachable. Nadie me podrá señalar de haber hecho algo malo ”, expresó para el Popular.

También se le consultó si piensa tomar alguna acción legal contra el grupo de Telegram. “Anteriormente, ya lo hemos hecho por webs y páginas de Facebook que me crearon con contenido sexual, pero es una pérdida de tiempo. He ido a la oficina de alta tecnología de la PNP y no me dieron solución”, puntualizó.

En el enunciado de la exvoleibolista se lee que las fotos han sido trabajadas con una herramienta de diseño. “ En la aplicación Telegram se ha creado un grupo llamado Rocío Miranda Hot en la que circulan fotos con connotación pornográfica . Se nota que fue trabajada con photoshop y se hacen montajes de mi rostro en el cuerpo de otra chica”, escribió.

Por último, en el comunicado realizado en su cuenta de Facebook, Rocío Miranda recomendó a sus seguidores que no sean parte del juego de personas que no tienen oficio. “Simplemente decirles amigos que no sean ingenuos y no caigan en el juego de esta gente ociosa que se dedica a este tipo de actos con el solo fin de perjudicar mi imagen con esta clase de publicaciones”, finalizó.