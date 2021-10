Reinas del show: Santi Lesmes critica duramente interpretación de Vania Bludau

La noche del 9 de octubre, Reinas del show regresó a las pantallas luego de que se conoció que miembros del elenco y equipo de producción contrajeron la COVID-19. En esta gala se determinará quién se liberará de la triple sentencia: Vania Bludau, Milena Zárate o Diana Sánchez. La primera recibió duras críticas del español Santi Lesmes después de su baile.

La concursante bailó al ritmo de “Ojos así”, interpretando a la cantante colombiana Shakira. Gran parte del performance implicó que ella haga lip-sync al son de la pista. También se vistió como la esposa de Gerard Piqué, incluyendo una peluca que hizo referencia a su look en los 2000.

Tras el baile, Gisela Valcárcel dio paso a las intervenciones de los miembros del jurado, pidiendo primero la opinión de Santi Lesmes. Le consultó si él logró ver a Shakira en el baile de Vania. Ante esto, el español lanzó una dura crítica:

“Siento decirlo, pero en ningún momento sentí a Shakira. Es una gala de caracterización, nos piden la interpretación. Desde que entraste por la puerta físicamente sí vi a Shakira. Desde el momento que empezaste a hablar desapareció Shakira, volvió Vania Bludau”.

Sugirió que la concursante pudo intentar imitar el acento de la ganadora del Latin Grammy, y que debió “abrir más la boca al hacer el playback, porque sino, cuando pones la boca pequeña, pierdes mucha expresividad en la cara”.

“Quitando el movimiento de cadera no vi más a Shakira por ningún sitio”, concluyó determinantemente Santi.

La bailarina justificó que al subir al escenario no interpretó a Shakira debido a que Gisela le hizo preguntas sobre algo que le había pasado a ella misma hace dos semanas. “Obviamente tenía que conversar como Vania. No voy a responder en Shakira cuando me preguntó sobre la coreografía”, se defendió.